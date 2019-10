Dall’11 al 13 ottobre a Gallipoli il 26° Meeting dei Due Mari

Si svolgerà dal 11 al 13 ottobre il 26° Meeting dei Due Mari, Raduno Internazionale di Auto Storiche organizzato dal Salento Club Auto Storiche di Lecce e da Caroli Hotels. L’evento vedrà la partecipazione di circa 45 vetture provenienti da ogni parte d’Italia. Il programma prevede per venerdì pomeriggio il ritrovo a Gallipoli presso l’Hotel Bellavista Club per un aperitivo. l’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels. Sabato è prevista una suggestiva passeggiata e sfilata di auto storiche su un percorso che partirà da Santa Maria di Leuca e attraverserà Gallipoli, Maglie, Otranto e ritorno a Santa Maria di Leuca con parcheggio di fronte all’Hotel Terminal Caroli Hotels. Poi, rientro all’Ecoresort Le Sirenè. Infine, domenica, si ripartirà da Gallipoli passando per le marine di Ugento e Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, e ritorno a Gallipoli con pranzo e premiazione. “Oltre che 26 anni del Meeting dei Due Mari – sottolinea Franco D’Agostino, presidente del Salento Club Auto Storiche – questa edizione celebra anche gli oltre quarant’anni di collaborazione con Caroli Hotels, che ringrazio, nella realizzazione delle varie manifestazione. La prima è stata nel settembre del 1978”.