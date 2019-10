Onanì, Autunno in Barbagia: 12-13 ottobre 2019 

Il visitatore si potrà perdere con lo sguardo su panorami ogni volta diversi e sempre incantevoli. Antichità e modernità qui convivono, le radici preistoriche sono ricordate dai nuraghi che dialogano con l’arte e la cultura su cui il comune ha scommesso.

Durante Autunno in Barbagia a Onanì potrete degustare i prodotti tipici e scoprire l’artigianato locale. Visitando Onanì potrete partecipare alla preparazione del formaggio e dei dolci delle feste, non perdete le visite guidate che vi faranno scoprire le chiese e la preziosa archeologia del paese.

Se una musica stuzzica le vostre orecchie seguitela, vi ritroverete in una festa: il Festival dell’organetto. Se vi piace la birra artigianale non perdete In bocca al luppolo, mentre per gli amanti del folklore e delle tradizioni c’è la Sfilata e serata folkloristica in onore di San Francesco.

Il 12 e 13 ottobre 2019 – Scopri il programma di Autunno in Barbagia a Onanì