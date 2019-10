NoEthicsNoBrand | A tu per tu con l’etica e l’impresa: Pirelli, Filippo Bettini

Cosa fanno le aziende per essere etiche? Come reagiscono davanti agli ostacoli della continua esposizione ai media digitali? Come crescono per sviluppare valore e a redistribuirlo alla comunità?

NoEthicsNoBrand cerca di scoprirlo dalla viva voce di chi le aziende le guida con ruoli di responsabilità. Il talk è condotto da Giacomo Zito, che ospita in ogni puntata donne e uomini che credono che fare impresa oggi sia prima di tutto un impegno sociale. Al progetto partecipano AD, Presidenti e Imprenditori di alcune tra le più importanti aziende italiane tra cui Pirelli, Adecco e BMW.

PIRELLI – Filippo Bettini

Nel secondo episodio di NoEthicsNoBrand, la serie in podcast che racconta l’etica delle imprese oggi, l’host Giacomo Zito incontra Filippo Bettini, Chief Sustainability and Risk Governance Officer di Pirelli. Tra gli argomenti trattati nel corso dell’episodio vi sono la mobilità del futuro, tema chiave per un’azienda come Pirelli, l’importanza dei “privati” nel sostegno di progetti socialmente sostenibili, le attitudini apprezzate dalle imprese nei giovani interessati a una carriera nella sostenibilità e una visione più generale del mondo di oggi visto attraverso l’esperienza professionale e personale. Filippo Bettini inizia la carriera nel gruppo farmaceutico la Roche, per poi passare ad Amplifon, diventare direttore generale del parco scientifico biomedico San Raffaele, amministratore delegato della società Molmed, fino all’ingresso, nel 2001, in Pirelli, dove ha coperto diversi incarichi.

La puntata può essere ascoltata gratuitamente su gliAscoltabili, insieme a tutti gli episodi della serie. gliAscoltabili è una piattaforma di podcast lanciata in ottobre 2018, prodotta dagli autori di Destini Incrociati, il programma di narrazione premio Flaiano, programmato su Radio24.