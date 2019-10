Musica. Mad Museum : il nuovo album “It Seems Legit” da oggi disponibile, release party 1 novembre

Esce oggi IT SEEMS LEGIT è l’album di debutto MAD MUSEUM per Bagana Records / Pirames International.

Due i singoli già estratti: Mad con chitarre distorte, basso e batteria decisamente rock e la voce dell’eccentrica Caterina, per quasi quattro minuti di un brano da ascoltare a tutto volume, con un chorus che si memorizza fin da subito.

Keep Rolling è il secondo singolo, altra conferma della forte anima hard & heavy del quartetto meneghino e della capacità di saper scrivere brani orecchiabili con ritornelli più che catchy. Il videoclip si alterna su tre diversi scenari, presentando sempre la band e soprattutto la cantante in primo piano, tra studio di registrazione, vita notturna, e in chiusura dal vivo sul palco. Non rimane che…continuare a muoversi!

IT SEEMS LEGIT intavola 11 brani per un debutto all’insegna del rock metal per i MAD MUSEUM, che svelano in copertina quanto c’è dietro al progetto e al proprio debutto:

“L’idea del cervello, utilizzato in copertina, è da collegarsi direttamente al nome della band: le varie sfaccettature di follia o pazzia di cui raccontiamo nei nostri brani arrivano senza filtri da un’unica sorgente, la nostra mente: cos’è il cervello se non il museo dei nostri pensieri?”

I testi del nuovo album sono ad opera dalla frontwoman Caterina Camesasca e del chitarrista Sebastiano Sala, la musica è composta da Mad Museum. Registrazione e mix sono ad opera di Frank Altare presso 33Hz Studio di Trezzo Sull’Adda (MI), master presso gli Elephant Studios di Roma da Riccardo Parenti.

Il nuovo album verrà presentato venerdì 1 novembre presso Rock N Roll di Rho (MI), in apertura la giovane promettente band TOLIMAN.