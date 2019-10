Loiri Porto San Paolo. Al via In & Out il concorso fotografico che fotografa in mare

C’è fermento fra i fotografi e gli appassionati di fotografia per la nona edizione del concorso fotografico In & Out, organizzato da Slowdive in collaborazione con Acsi e con il patrocinio del comune di Loiri Porto San Paolo. Un fine settimana intenso quello che si prospetta dal 17 al 20 ottobre.

Primo appuntamento giovedì 17 ottobre alle ore 19.30 a Porto San Paolo presso La casa delle farfalle con la presentazione ufficiale del concorso e il Tavolara Lab,in collaborazione con l’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo.

Venerdì 18 si entrerà nel vivo del concorso con l’iscrizione e l’inizio effettivo della gara. Alla sera dopo la prima intensa giornata a caccia dello scatto migliore, alle ore 19.30 presso “La Casa delle Farfalle”, sarà presentato il volume “Sardegna 20 Storie di Natura “, edito da Carlo Delfino e curato da Domenico Ruiu, racconta con parole e immagini curate da Domenico Ruiu, decano della fotografia naturalistica sarda, Con lui dodici fotografi: Antonio Biggio, Alessandro Carboni, Marcello Chiodino, Vittorio Crobu, Matteo Di Nicola, Mauro Doneddu, Gabriele Espis, Gianfranco Fois, Alberto Fratus, B.Frau & E.Simula Alberto Maisto, Alfonso Mascia, Massimiliano Mele, Miho Tsuruoka, Mauro Mucedda, Giovanni Paulis, Bettina Puddu, Domenico Ruiu, Giuseppe Sedda e Mirko Ugo . Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta della natura dell’isola: foto aeree o subacquee, animali per i quali si è atteso con pazienza lo scatto perfetto, tutto all’insegna del grande amore sia per la fotografia , sia per la Natura.

Sabato 20 ottobre protagonisti anche i bambini Per loro la possibilità di scattare le prime foto subacquee , sotto il controllo costante dei professionisti che daranno loro la possibilità di vivere esperienze uniche. Sarà la spiaggia del Vecchio Faro , presso la sede della lega Navale sezione di Porto SAn Paolo, ad accogliere i bambini , accompagnati dai genitori, che vorranno vivere un sabato all’insegna delle novià e della curiosità. Alle ore 21,30 sarà la Sala delle Farfalle ad accogliere le “Immagini di Mare e Natura”.Domenica mattina le premiazioni chiuderanno la nona edizione.

Oltre ai premi per i vincitori delle categorie in concorso, sarà attribuito anche il Premio Speciale Area Marina Protetta dedicato alla miglior foto della Posidonia Oceanica pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo apace di formare delle vere praterie sottomarine particolarmente importanti che esercitano una notevole azione nella protezione della linea di costa dall’erosione. Il posidonieto è considerato un buon bioindicatore della qualità delle acque marine costiere

Gli ospiti

Molto attesi gli ospiti del concorso, Anna e Settimio Cirpiani, una coppia di veri campioni . Oltre 350 piazzamenti , premi e riconoscimenti internazionali per la coppia più conosciuta nel mondo . Sono detti “I Botoli ” , con questo nomignolo sono conosciuti in ogni angolo del mondo. Un nomignolo nato nel 1965, quando il giovane Settimio, lavorava in un negozio di attrezature subacquee,dotato di un piano sotterraneo al quale si accedeva tramite una botola. Ogni volta che arrivava un cliente per chiamarlo, urlavano : “Botolo !! ” Da allora questo nomignolo, ereditato anche dalla moglie Anna, li accompagna.

Anna e Settimio Cipriani seguono da anni il Concorso fotografico In & Out e rappresentano per concorrenti e appassionati un vero punto di riferimento.