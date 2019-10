Sassari. Magliona fino all’ultimo nel CIVM a Pedavena su Osella

Confermatosi campione italiano prototipi E2SC nello scorso round tricolore a Caltanissetta, Omar Magliona onorerà fino all’ultimo la stagione del Campionato Italiano Velocità Montagna 2019 schierandosi al via del gran finale previsto alla 37^ Pedavena Croce d’Aune. Nella cronoscalata veneta del 18-20 ottobre, uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario, il nove volte campione italiano portacolori della scuderia CST Sport avrà l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi la sua prima stagione al volante dell’Osella Pa2000 Honda gommata Avon e preparata dal team SaMo Competition.

Un’annata d’esordio che, malgrado la differente motorizzazione rispetto ai prototipi di classe 3000, lo ha confermato in pieno tra i protagonisti assoluti del CIVM. Nella massima serie tricolore il pilota sassarese impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha centrato quest’anno anche due vittorie assolute, nelle difficili prove del Nevegal e della Rieti Terminillo, disputate sul bagnato, e a Pedavena potrebbe ancora riuscire a concludere addirittura al secondo posto della graduatoria generale, anche se chiaramente la sua partecipazione non risentirà di alcun assillo di classifica. Dopo le verifiche di venerdì pomeriggio, sull’emozionante tracciato di 7785 metri fino al passo Croce d’Aune sabato sono in programma due salite di prove ufficiali a partire dalle 9.30. Domenica 20 ottobre il gran finale tricolore prevede il clou di gara 1 alle 9.00 e gara 2 a seguire.

Magliona commenta in vista dell’ultimo atto: “Pedavena è uno dei tracciati più spettacolari e nelle ultime stagioni ci ha portato fortuna, tanto da conquistare le vittorie delle edizioni 2016 e 2018. Quest’anno sarà tutto diverso, naturalmente. Sarà la mia prima volta con la Pa2000: senza dubbio un banco di prova finale impegnativo e allo stesso tempo esaltante. Con tutta la squadra dobbiamo rimanere concentrati, miriamo a onorare fino in fondo questo CIVM e sarebbe bello coronare la stagione con un risultato che impreziosisca ulteriormente il titolo 2019 e quanto già di buono conquistato in questa lunga e mai semplice annata“.