Morphide: è uscito il video di “Enter The Storm”

I Morphide sono una female-fronted band alternative metal/progressive metal attualmente con sede a Copenaghen, in Danimarca. Morphide è composta da due membri principali(Chris: chitarra, cantautore; Eissa: voce) e prende ispirazione da artisti come Tesseract, Karnivool, Tool e Northlane. Iniziando come progetto di cover nel 2015 sotto il nome di Awigo Knows nel 2019 la band cambia direzione verso il materiale originale con un nuovo nome e rilascia il singolo di debutto dal titolo “Mayhem” nel giugno 2019. La band sta per affrontare un tour europeo che copre Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca, previsto per novembre 2019.

Presentazione di “Enter The Storm”:

Dopo il forte e potente debutto a giugno 2019 i Morphide sono tornati con il loro nuovo singolo dal titolo “Enter The Storm”! La canzone inizia con un’introduzione melodica ma potente, procedendo senza intoppi al ritmo del basso in forte espansione in uno stile che ricorda chiaramente i Tesseract. Con i toni ariosi della chitarra e la forte batteria “Enter The Storm” è rilassante come pure abbastanza strong e, senza dubbio, emozionante. Oltre ai suoni ambientali belli e suggestivi ci sono voci diverse che aggiungono un altro strato di trama per integrare la canzone. A partire da melodie affascinanti viene mostrata la gamma vocale e la potenza mozzafiato, specialmente durante un epico ponte melodico alla fine della canzone. Combinando cantato clean e urla potenti e sbalorditive la cantante di Morphide Eissa mostra tutta la gamma delle sue capacità vocali. Tutto ciò rende “Enter The Storm” un’uscita assolutamente affascinante da Morphide, che vale sicuramente la pena di far parte della playlist di tanti.

“Enter The Storm” sottolinea la necessità di agire per un cambiamento senza aspettare che un pastore mostri la via più semplice. Il modo semplice non è sempre il modo giusto e seguire gli altri può senza dubbio portare a conseguenze distruttive. Il video è stato girato da Aleksandr Sugak (vimeo.com/sugak). La canzone è stata mixata e masterizzata da Myroslav Borys-Smith @ Jigsaw Audio.

Link al video di “Enter The Storm“: https://www.youtube.com/watch?v=tLVXau_XGsU

WILD SPIRIT TOUR 2019 – date:

01.11 – RIGA (LV) Melna Piektdiena

02.11 – VILNIUS (LT) nArauti

03.11 – WARSAW (PL) Offside

04.11 – PRAGUE (CZ) Klub 007 Strahov

06.11 – WROCLAW (PL) Alive

07.11 – SZCZECIN (PL) Jambar

08.11 – GUBIN (PL) Dark Side Festival

09.11 – ZAGAN (PL) Elektrownia

10.11 – GDANSK (PL) Bunkier

Weblinks:

YouTube : https://www.youtube.com/morphide

Facebook : https://www.facebook.com/morphide

Instagram : https://www.instagram.com/morphide