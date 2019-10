Lega: pullman supplementare per gli studenti di S.Teresa e Palau, basta viaggi della speranza

Gli studenti di Santa Teresa e Palau che quotidianamente salgono sull’autobus dell’Arst per recarsi ad Arzachena, ove frequentano gli istituti superiori, hanno ricevuto quest’oggi una buona notizia: dai prossimi giorni sarà presente un autobus supplementare che li accompagnerà nel tragitto visto il numero di passeggeri ben superiori alla capienza di un solo mezzo.

Ad intervenire sulla faccenda il Capogruppo Lega Dario Giagoni, nativo di Santa Teresa, che a seguito delle numerose segnalazioni di genitori e ragazzi esasperati è intervenuto prontamente. “Sentire ancora parlare di ‘viaggi della speranza’ alle soglie del 2020 per i nostri studenti mi pare assai anacronistico!” Commenta Giagoni “Sono tante le persone che si sono rivolte ai miei uffici al fine di trovare una soluzione a un problema serio che costringe i ragazzi a viaggiare in piedi stipati come sardine, con tutti i rischi che ovviamente ne competono, oppure a vedersi lasciare a terra per assenza di posto sul pullman.

Il diritto all’istruzione passa anche dall’organizzazione dei trasporti per gli alunni degli istituti situati in sedi differenti dal territorio comunale, che per inciso pagano un biglietto o un abbonamento e hanno dunque tutti i diritti di usufruire del servizio come si conviene.”

Prosegue il leghista “Ringrazio pubblicamente sia l’assessorato ai trasporti che l’amministratore unico dell’Arst che sono prontamente intervenuti e hanno garantito una soluzione entro le prossime 24/48 ore. Questo è il dinamismo che auspichiamo di vedere in tutte le situazioni ed è anche un bel modo per ricordare ai nostri giovani che per noi le loro esigenze sono al primo posto!”