Finzioni: la rassegna di incontri da remoto con gli autori, dal 29/10 al 18/12

Questa rassegna, che prende il nome dal libro del grande autore J. L. Borges, per il mirabile racconto in esso contenuto sul mondo delle biblioteche, si presenta con caratteristiche innovative, inusitate e vedrà alternarsi, dal 29 ottobre al 18 dicembre prossimi, una serie di incontri da remoto con i più importanti autori italiani contemporanei.

Grande novità di questa rassegna è l’uso di una piattaforma webinar per lo svolgimento di tutti gli incontri, che avverranno in remoto, ma con piena possibilità di interazione da parte del pubblico partecipante, il quale potrà dialogare con l’autore, porre domande e finanche ricevere, al termine della sessione, una copia del libro autografato. L’angolo firma-copie sarà quindi presente come in un qualsiasi evento de visu.

Tale formula ci permette sia di poter sostenere la rassegna da un punto di vista economico, sia di seguire un’etica di sostenibilità ambientale con meno emissioni di CO2 nell’ambiente, cui teniamo particolarmente.

Modalità di partecipazione da remoto

Scrivere a eventi@bibliotecamonteclaro.it specificando nome, cognome e e-mail degli iscritti, entro e non oltre il 28 ottobre pv.

Gli iscritti riceveranno una mail di conferma iscrizione, un alert che anticiperà il giorno e l’orario dell’evento e, infine, una mail post-evento grazie al quale sarà possibile collegarsi alla sessione qualora si sia stati impossibilitati a partecipare.

Informazioni

Tecniche (webinar, iscrizioni, ecc.): info@bibliotecamonteclaro.it oppure 070 4092901

Generali: www.meetropolitan35.com