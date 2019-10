Musica: è uscito Tyrannus, il primo singolo della metal band Toliman

Tyrannus è il primo estratto dal nuovo lavoro in uscita dei Toliman, promettente formazione con 20 anni di media, che arriva da Alessandria e Pavia.

Si tratta di poco più di quattro minuti di prog metal, riff heavy, potente sezione ritmica e una voce femminile calda e incisiva, che ci immerge in un racconto ricercato, tra linee melodiche mai banali e un chorus che fa centro. Il videoclip vede alla regia Tommy Antonini e Titta Morganti alla direzione esecutiva.

La cantante e autrice dei testi Paola, dice:

Tyrannus è una parola greco-latina che indica un sovrano assoluto. Il tiranno di cui si parla è quello della sindrome dell’impostore, una condizione che mi porto dietro da anni. In sostanza, ogni tipo di attenzione, complimento o pensiero positivo che mi viene rivolto, viene da me processato come una menzogna, un contentino, qualcosa per cui, in realtà, non merito di ricevere lodi di sorta. Lo stesso succede per le cose negative: ogni cosa che si possa pensare di me non è nemmeno la metà di ciò che penso io di me stessa. Tutto il testo gira intorno alla dicotomia e alla coesistenza di una parte di me che cerca di razionalizzare la mia condizione e di analizzarne gli elementi, e dall’altra del ‘Tiranno’, la terrorista rabbiosa che continua a dominare.

E alla fine, almeno per il momento, è per me più facile pensare di restare in queste condizioni per difendermi da tutte le mie fragilità, per cui, come preciso nell’ultima strofa: cominciate pure a blaterare, ditemene dietro di ogni, reagirò dicendovi semplicemente di raddoppiarmi la dose.”