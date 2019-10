Clima, M5S: “Bene Conte, Sardegna non ritardi l’uscita dal carbone”

Tra l’altro la “decarbonizzazione di economia e finanza” era un impegno preso anche dal precedente governo, quindi il governo di centrodestra-leghista sardo non può eludere questa sfida di transizione energetica e ambientale – lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente della Camera, Paola Deiana e Alberto Manca.