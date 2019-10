Castelsardo:sospensione del servizio di raccolta rifiuti in occasione del 1° Novembre

In occasione delle festività del 1° novembre il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, con il previsto ritiro del secco indifferenziato, non verrà effettuato. Inoltre, il centro di raccolta sito in Loc. Multeddu resterà chiuso. Nei giorni precedenti ed a seguire, il calendario non subirà alcuna variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti. Pertanto, si invitano i cittadini e le attività commerciali a non depositare all’esterno alcun tipo di rifiuto. Per informazioni contattare EcoNova al numero verde 800.592890.