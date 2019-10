Cagliari. Sardinia Grand Slam: lotta al titolo invariata

Archiviata anche la terza giornata di gare al Poetto di Cagliari, dove è in corso l’edizione 2019 del Sardinia Grand Slam, l’ultima tappa della Kite Foil World Series, promossa dall’International Kiteboarding Association ed organizzata da Good Looking Entertainment e Yacht Club Cagliari.

Dopo le 5 regate di oggi rimane sostanzialmente invariata la lotta per il titolo! A comandare la classifica è ancora il francese Theo De Ramecourt, con 26 punti e autore di un’altra ottima prestazione con 2 successi e 2 seconde posizioni.

Dietro di lui il francese Nico Parlier, grazie al successo nell’ultima regata della giornata, agguanta al secondo posto (a 34 punti) il britannico Connor Bainbridge. Quarto il campione europeo di Formula Kite Axel Mazella che con 39 punti rimane in lotta per un posto sul podio. Ormai quasi fuori dalla lotta per la medaglia il campione del mondo in carica Maxime Nocher, quinto a 67 punti.

Continua a dominare la classifica femminile la statunitense Daniela Moroz. Ormai a separarla dal titolo mondiale ci sono solamente le regate di domani, ma la matematica è dalla sua parte. Non contenta, continua a risalire la classifica overall, portandosi al 16esimo posto con 212 punti.

Ricordiamo che domani, al Poetto, verrà incoronato il vincitore del Sardinia Grand Slam 2019 e il nuovo Kite Foil World Champion. Lo skipper meeting è in programma alle 10.00 con prima possibile partenza dalle 11.00.

Per il pubblico presente in spiaggia ad assistere alla competizione, dalle ore 12.00 inizierà il Dj set di DJ Tixi, che accompagnerà la live performance di street art di Francesco Virdis.

Dalle 13.30 sarà invece la volta dell’esibizione della Parkour Cagliari ASD che terrà, per i curiosi, dei corsi di introduzione a questa disciplina. Infine, alle ore 16.00, si svolgeranno le premiazioni.

Il Sardinia Grand Slam World Championship è organizzato dalla Good Looking Entertainment e dallo Yacht Club Cagliari, che si occupa del coordinamento tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), il supporto della Classe Kiteboarding Italia CKI, la Federazione Italiana Vela e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari Sport e Turismo e di alcune aziende private.

Top five men after sixteen races (three discard)

1 Théo de Ramecourt (FRA) – 26pts

2 Nico Parlier (FRA) – 34pts

3 Connor Bainbridge (GBR) – 34pts

4 Axel Mazella (FRA) – 39pts

5 Maxime Nocher (FRA) – 67pts

Top five women after sixteen races (three discard)

1 Daniela Moroz (USA) – 212pts

2 Julia Damasiewicz (POL) – 317pts

3 Elena Kalinina (RUS) – 335pts

4 Breiana Whitehead (AUS) – 338pts

5 Leonie Meyer (GER) – 363pts