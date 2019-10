Perantoni (M5S): rimodulazione fondi La Maddalena verso il Museo Sanna di Sassari

A seguito dell’interpellanza a mia prima firma avente ad oggetto la revoca del finanziamento di 15 milioni di euro per il rilancio dell’ex-Arsenale di La Maddalena, è emerso che 2 milioni dei 15 originariamente stanziati dal CIPE sono stati destinati al Museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari.

Mi auguro che le amministrazioni interessate facciano in modo che tale finanziamento non vada perso come spesso accade per inefficienza politica e burocratica e che vengano presto resi noti i progetti che ne consentiranno l’utilizzo.

Mario Perantoni – Movimento Cinque Stelle

Commissione Giustizia Camera dei Deputati