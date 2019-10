Cagliari: in vista del Torino torna in gruppo Lykogiannis.

Nuovo allenamento ad Asseminello per il Cagliari di Maran in vista del match in trasferta di domenica contro il Torino.

Meno due alla trasferta di Torino contro i granata. Nell’allenamento odierno i rossoblù hanno lavorato sia sulla fase difensiva, ma anche sulla tecnica: un lunga serie di cross e tiri in porta.

Buone notizie per mister Maran dall’infermeria: torna in gruppo Lykogiannis che ha svolto tutto l’allenamento insieme ai compagni. Lavoro parzialmente in gruppo per Nandez, per precauzione, a seguito di una botta alla coscia sinistra rimediata in allenamento.

Domani mattina ci sarà la seduta di rifinitura prima della conferenza stampa di Maran che si terrà alle ore 13.