L’ex rossoblù Dessena out due mesi: rottura del malleolo

L’attuale giocatore del Brescia si è infortunato nel corso del match del “Monday night” contro la Fiorentina.

Al minuto 60 del posticipo dell’ottava giornata di campionato tra Brescia e Fiorentina, Daniele Dessena cade per terra a seguito del duro tackle di Pulgar. Il giocatore è uscito dal campo in barella con le lacrime agli occhi, facendo presagire il peggio.

In queste ore, però, è arrivato l’esito delle visite fatte dal giocatore in questi giorni: rottura del malleolo della gamba destra.

Un duro colpo per il Brescia che perde una delle colonne portanti della squadra per almeno due mesi. Corini avrà a disposizione il giocatore tra gennaio e febbraio.

“Due mesi sono tanti, cercheremo di recuperarlo nel migliore dei modi. Penso che questo sia un ulteriore stimolo anche per chi è fermo, come Torregrossa. Speriamo di recuperarlo presto, tutti sono utili. Questa rosa sia adeguata per competere e raggiungere il nostro obiettivo”, le parole del tecnico