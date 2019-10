Cagliari. Controlli antidroga della Polizia di Stato in via Seruci. Un arresto dei “Falchi” della Squadra Mobile

Nella mattina di ieri personale del gruppo “Falchi” si recava al civico 5 di via Seruci, luogo notoriamente frequentato da tossicodipendenti per l’acquisto di sostanze stupefacenti, per eseguire un controllo nelle scale condominiali.

In tale circostanza veniva notata la presenza sospetta di un uomo, presumibile acquirente di stupefacenti, il quale veniva pedinato sino all’ingresso di un’abitazione. Lo stesso, incurante della presenza degli investigatori, bussava con 4 tocchi alla porta dell’abitazione ove risiede il pregiudicato Marco Mura nato a Cagliari classe, 63 anni, che apriva dopo pochi istanti.

Nella circostanza si notava chiaramente che il proprietario dell’abitazione, come precauzione, aveva bloccato la porta dall’interno, sia dal chiavistello del limitatore di apertura, sia da una grossa catena trasversale in modo da lasciare un’apertura dal battente di circa 10 centimetri e consentire la vendita dello stupefacente e nello stesso tempo impedire improvvisi accessi all’abitazione da parte delle Forze dell’Ordine.

In tale frangente il MURA chiedeva al suo interlocutore cosa volesse e questi rispondeva di voler una busta di “ROBA”. A seguito di detta richiesta, il MURA riceveva una banconota da euro 10,00 chiudendo immediatamente la porta, per poi riaprirla pochi istanti dopo e consegnare all’acquirente una bustina di colore celeste.

Il fruitore dello stupefacente dopo breve veniva fermato e consegnava una bustina contenente “EROINA”, avente un peso di grammi 0,080. Immediatamente gli investigatori bussavano alla porta dell’abitazione e dopo circa un minuto il MURA apriva la porta permettendo di fare ingresso nel suo appartamento.

Stante la flagranza, veniva eseguito un controllo approfondito dell’appartamento dell’uomo che consentiva di rinvenire la somma totale di euro 1.020,00 suddivisa in varie banconote e, all’interno di un cassetto di un carrellino posto in cucina, veniva anche rinvenuto un bilancino di precisione.

Il MURA veniva condotto in stato di arresto presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza per direttissima.