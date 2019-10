Maran:”Dobbiamo crescere mantenendo la nostra identità”

Il Cagliari domani affronterà all’Olimpico la Roma di Fonseca, reduce dal pareggio in Europa League contro il Wolsferg. Nella conferenza della vigilia mister Maran ha descritto i giallorossi, specialmente il numero nove: Edin Dzeko

“Ha un attaccante, Dzeko, che fa reparto da solo, dovremo essere bravi a schermarlo; due ali fortissime nell’uno contro uno; due trequartisti, Pastore e Veretout, molto forti con caratteristiche diverse. Dovremo cercare di uscire dalla loro prima pressione, il loro punto di forza, ed esprimerci bene a livello di manovra. Strada facendo la Roma ha trovato degli equilibri, incontrarla ora è più difficile. Non credo che risentiranno delle fatiche europee, giovedì hanno effettuato un ampio turn-over, quindi ci troveremo davanti ad una squadra composta da giocatori freschi”.

All’Olimpico non vedremo in campo Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis e Simone Pinna, ma con molta probabilità vedremo dal primo minuto Radja Nainggolan.

“La squadra ha giocato bene anche con Nainggolan, ma abbiamo provato qualche soluzione per essere pronti a qualsiasi situazione. Inizialmente cerco sempre di avere due attaccanti, ma le dinamiche delle partite portano anche a dover essere pronti a cambiare. Dobbiamo però cercare di mantenere la nostra identità forte, che deve fare sì che siamo bravi a determinare la nostra prestazione al di là degli accorgimenti”.

Nelle ultime tre partite il Cagliari ha subito soltanto due reti. Un segnale importante che denota la crescita dei rossoblù dall’inizio della stagione.

“Rispetto all’inizio siamo migliorati come compattezza di squadra. Siamo cresciuti nell’avere un equilibrio nelle due fasi. Attraverso l’identità avremo anche continuità di rendimento”.

Le sfide con la Roma non sono mai semplici, infatti negli ultimi due incontri la squadra di Maran ha pareggiato all’ultimo in casa e perso nettamente all’Olimpico. Il mister ha proprio analizzato la gara dello scorso anno

“Rispetto a quella partita, è cambiato tutto. Non dovremo ripetere gli stessi errori, ma è vero che era una settimana particolare, avevamo appena virtualmente chiuso il discorso salvezza dopo una bella rincorsa; non avevamo affrontato l’impegno nel modo migliore soprattutto sul piano mentale. Domani le condizioni saranno diverse, abbiamo tanta voglia di correre e sappiamo che se giochiamo da squadra come nelle nostre possibilità possiamo fornire una buona prestazione”.

Convocati

Per la sfida all’Olimpico delle 15 ci sono tutti e tre gli ex della Roma: Olsen, Nainggolan e Pellegrini. Fuori Pinna per un attacco febbrile, mentre Klavan in settimana ha avuto un risentimento muscolare. Out anche Lykogiannis che sta facendo i conti con un problema al tendine d’Achille.

Portieri: Raafel, Aresti, Olsen;

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.