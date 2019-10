Alla MEM di Cagliari “Aspettando is Animeddas”

Le zucche intagliate e i bambini che bussano di casa in casa chiedendo doni o minacciando scherzetti, evocano le radici comuni di questa antica festa di tradizione europea.

Anche in Sardegna, venivano, infatti, intagliate le zucche o le arance, a rappresentare esseri spettrali, per far divertire e allo stesso tempo spaventare i bambini. Mentre nelle case si accendevano le lampade a olio (lantias), una per ogni defunto di famiglia, e per essi venivano lasciati cibi sulla tavola.

L’iniziativa punta a far conoscere sopratutto ai giovani, le tradizioni e le usanze antiche, il modo con prima i sardi commemoravano i defunti.

Al laboratorio, gratuito, è ammesso un numero massimo di 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 070.6773867 (lunedì dalle 10 alle 12, oppure martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,45). In alternativa inviare una email all’indirizzo di posta elettronica mem@comune.cagliari.it .