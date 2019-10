Ad Ozieri il 26 ottobre un incontro dal titolo “Le Declinazioni dell’Insularità. Logudoro: Isola nell’Isola?”

Il Comitato per l’inserimento del principio di Insularità in Costituzione, nella costruzione di un percorso condiviso perché cittadine e cittadini sardi possano godere, come sancito dalla Costituzione, di pari diritti, dignità e servizi con il resto d’Italia, promuoverà iniziative che declinino secondo i territori dell’isola i temi e le elaborazioni messi in campo negli ultimi mesi.

La prima tappa, a titolo Le Declinazioni dell’Insularità. Logudoro: Isola nell’Isola? in collaborazione con il Comune di Ozieri, la Diocesi di Ozieri, il comitato Sarda Bellezza, e con la media partnership del Gruppo editoriale L’Unione Sarda, sarà ad Ozieri, sabato 26 Ottobre, a partire dalle ore 9:30 presso il Teatro Civico “Oriana Fallaci”.

Le Declinazioni dell’Insularità. Logudoro: Isola nell’Isola? mira a coinvolgere cittadine e cittadini, classi dirigenti dei settori pubblico e privato, intellettuali e studiosi, in un modello di confronto che attualizzi con nuove parole d’ordine, proposte e approfondimenti una rinnovata idea autonomistica.