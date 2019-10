Al Teatro di Sanluri in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo, in versione tutta al femminile

Domenica 27 ottobre alle 19.30 al Teatro di Sanluri andrà in scena “Mistero Buffo” nella versione tutta al femminile di e con Elisa Pistis che si confronta con la fortunata opera teatrale di Dario Fo, a cinquant’anni dalla prima rappresentazione in forma di “giullarata” medioevale. Un testo magmatico, un canovaccio che si arricchisce di volta in volta di nuove sfumature per un teatro di narrazione dove l’interprete presta volto e voce ai diversi personaggi, disegnandoli con pochi sapienti tratti e accenti spesso satirici e caricaturali.

Viaggio tra le storie della vita di Gesù, dai Vangeli apocrifi alla novellistica popolare, per un ritratto insolito e sorprendentemente “umano” del Nazareno – dall’infanzia alla giovinezza, oltre alle sequenze memorabili della Natività dall’apparizione della stella, al comporsi del primo “presepio” fino all’arrivo dei Re Magi. Tra sacro e profano con la forza evocativa delle parole e del gesto, di una lingua quasi onomatopeica, aperta alle varie inflessioni dialettali, l’attrice aggiunge ai “pezzi” più conosciuti l’intensità del dialogo tra la madre e il figlio e il rovesciamento dell’Annunciazione, quando Maria si rivolge all’Angelo (con le parole di Franca Rame).

Lo spettacolo si compone di linguaggi differenti: si parte dai dialetti del nord Italia (soprattutto lombardo e veneto) ma con una rielaborazione libera che lascia spazio all’espressività e soprattutto al messaggio emotivo, fino ad arrivare al sardo, che dà nuova vita alla giullarata, una lingua dai suoni atavici, primitivi, che si prestano ottimamente a raccontare antichissime storie.

Un appuntamento da non perdere.

