L’Ammiraglio Compiani assume il comando della Marina in Sardegna

Marina Militare Cagliari. Nella mattinata di oggi, 24 ottobre, si è svolta a Cagliari la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando supporto logistico e di presidio della Marina Militare in Sardegna – MARICAGLIARI. Il capitano di vascello Mirco Marchini ha ceduto l’incarico al contrammiraglio Edoardo Compiani.

La cerimonia, presieduta dal Comandante del Comando Marittimo Nord – MARINANORD, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, ha visto la partecipazione delle più alte autorità militari, civili e religiose dell’Isola.

Il comandante Marchini – che lascia l’incarico dopo una lunga permanenza nella sede di Cagliari dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Capo di stato maggiore del Comando – nel discorso di commiato ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale militare e civile della Base per la pluriennale attività svolta.

L’ammiraglio Compiani – che dopo aver ricoperto l’incarico di Rappresentante militare italiano presso il Supreme Headquarters Allied Powers Europe (S.H.A.P.E.) della Nato con sede a Mons in Belgio, torna alla guida di MARICAGLIARI e della Marina Militare in Sardegna, incarico già ricoperto nel periodo dal 2014 al 2016 – ha evidenziato come “la vicinanza consolidata delle istituzioni alla Marina Militare, e a tutti i “marinai” che prestano servizio in Sardegna, testimonia ancora una volta la particolare attenzione che la comunità sarda ha da sempre nei confronti della nostra Forza Armata.”

A conclusione della cerimonia, l’ammiraglio Lazio ha voluto sottolineare come le linee di indirizzo della Marina Militare per il prossimo futuro siano quelle di consolidare l’impronta territoriale della Forza armata anche sull’Isola, attraverso un adeguamento infrastrutturale presso la base di appoggio operativo di Cagliari che consenta di predisporsi a ricevere 2 unità maggiori tipo FREMM – Fregate Europee Multi Missione o PPA – Pattugliatori Polivalenti d’Altura.

Il Comando supporto logistico – oltre ad assicurare, attraverso le sue funzioni istituzionali, per 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, un servizio di supporto e assistenza a tutte le navi e agli equipaggi militari che fanno sosta o orbitano in Sardegna – collabora con le autorità civili e militari dell’Isola, le amministrazioni locali, le associazioni ed enti vari, anche nel contesto delle attività complementari di supporto alla collettività che da sempre la Forza Armata garantisce sia a livello locale che nazionale.