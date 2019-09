Sonic Radiation: è uscito “Infrared”

Da Dallas, in Texas (USA), Sonic Radiation, noto anche come Todd Last, è un artista

solista che crea emozionante musica elettronica dance moderna e sperimentale. L’ultima canzone di Sonic Radiation dal titolo “Infrared” da poco è disponibile in tutto il mondo.

Sonic Radiation fonde sintetizzatori, groove e beat per produrre un suono unico.

Intrecciando la musica moderna con la musica dance elettronica e utilizzando la moderna

tecnologia di musica per computer, Sonic Radiation crea tracce che sono sia intriganti che

accattivanti e allo stesso tempo aderiscono alle radici della musica elettronica dance.

Sonic Radiation lavora per creare musica che sia la giusta combinazione di techno e

trance.

La sua musica è ispirata da gruppi industrial come Front 242 e Front Line Assembly, gruppi elettronici come The Crystal Method e Astral Projection, così come la scena dei club di Dallas: Sonic Radiation attinge da tali artisti per dare all’ascoltatore qualcosa per l’orecchio, la mente e per il floor dove ballare.

“Infrared” su Spotify: https://open.spotify.com/album/4fFN3ViPdAOISfr5IZ7loS

