Prevista disinfestazione in alcune aree della città dal 9 all’11 settembre

A partire da lunedì 9 e fino a mercoledì 11, gli operatori del Servizio Antinsetti della ProService saranno impegnati, con inizio alle 8,30 di ogni giorno, in alcuni interventi di disinfestazione contro le blatte, in corrispondenza dei pozzetti di ispezione fognaria.

Questo il dettaglio dei giorni e delle vie interessate:

lunedì 9: dei Cipressi, G. Acuto, Corridoni (tratto compreso tra la via Bragadin e la via Fieramosca), M. Virgilio (tratto compreso tra la via Delle Aquile e la via Marmilla), M. Campigli (tratto compreso tra la via Guttuso e la via Duca di Genova);

martedì 10: Via degli Astri, Calaluna, Viviani (tratto compreso tra il civ. 1 e il civ. 35), Tamburino Sardo (tratto compreso tra la via Montale e la via Pirandello), Giulio II (tratto compreso tra la via L. il Magnifico e la via Bragadine tratto da Via Casu a via Marmilla), Duca di Genova (tratto compreso tra la Via Degli Astri e la via del Lentischio);

mercoledì 11: via F. Filzi (tratto compreso tra la via Fonseca e la via Monte Cassino), Vesalio (tratto compreso tra la via Turr e la via del Canneto), Fratelli Bandiera (tratto compreso tra la via Pontida e la via Famagosta), Delle Agavi (tratto compreso tra la via De Filippo e la via Delle Felci), Delle Ginestre (tratto compreso tra la via Marinetti e la via Lobina), Asfodelo (tratto compreso tra la via del Colle e la via Delle Rane),

Durante la disinfestazione gli abitanti delle case circostanti dovranno mettere al sicuro, all’interno degli edifici, biancheria, giocattoli, animali domestici e tutto quanto può essere usato a scopo alimentare. Dovranno tenere chiusi gli infissi esterni (anche dopo la conclusione della disinfestazione, per almeno quindici minuti). Sarà in vigore il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei trenta minuti successivi.