Sassari. Torna a Casa Serena la festa dell’uva

È questo lo spirito con cui Casa Serena ha organizzato per martedì 1 ottobre alle 10 la Festa dell’uva, un appuntamento che negli Anni ’50 e ’60 era molto sentito a Sassari e legato alla buona riuscita della vendemmia. Aveva un valore sociale e culturale, oltre a essere un momento di socialità, aggregazione e modi nuovi di vivere la vendemmia e il vino.

Martedì sarà l’occasione per rievocare tutto questo, assaggiare i prodotti di stagione esposti negli stand nel parco della residenza in via Pasubio e per passare una mattinata in compagnia degli anziani ospiti della struttura, accompagnati dalla buona musica del Coro di Casa Serena. Saranno presenti anche i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del circolo Pertini Biasi.

L’appuntamento è aperto a quanti vorranno partecipare all’iniziativa e alla degustazione. La Festa dell’uva è uno dei tanti eventi che animano Casa Serena durante tutto l’anno, organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Coopas per valorizzare la residenza e il suo parco come luoghi di incontro e socializzazione per tutta la città.