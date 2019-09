Sassari: presentazione del libro “Six e altri racconti” (Catartica Edizioni)

Per la prima volta a Sassari, nei locali della Biblioteca Universitaria in via Enrico Costa n°57, sarà presentata l’antologia “Six e altri racconti. Storie di nonni e amici con la coda” edito da Catartica Edizioni e contenente le opere selezionate nella seconda edizione del Premio Letterario “Tene Tene”.

L’incontro vedrà la partecipazione di Fabrizio Demaria, autore del racconto “Gabriele ed io”, incluso nella raccolta, dell’editore Giovanni Fara, del giornalista Francesco Pinna edel curatore di mostre d’arte contemporanea Stefano Resmini e dell’artista Sonia Martinelli.

Saranno alcuni estratti dei racconti più significativi della raccolta offrendo un’occasione di riflessione e di dibattito attorno alla letteratura per ragazzi e alle tematiche affrontate nel libro, i cui temi principali sono: il rapporto tra nonni e nipoti e il rapporto tra bambini e “amici con la coda”.

L’evento

Biblioteca Universitaria di Sassari

Via Enrico Costa n°57, Sassari (SS)

giovedì 26 settembre | ore 18:o0

Presentazione del libro

“Six e altri racconti. Storie di nonni e amici con la coda”

Intervengono:

Fabrizio Demaria

Giovanni Fara

Francesco Pinna

Stefano Resmini

Sonia Martinelli

Il libro

I racconti contenuti in questa antologia sono quelli selezionati nella seconda edizione del Premio letterario “Tene Tene” indetto da Catartica Edizioni e dedicato alla letteratura per l’infanzia.

Il primo tema: “Il mio miglior amico ha la coda. Storie di amicizia tra cuccioli d’uomo e animali” è stato scelto con l’intento di far riflettere su una amicizia speciale che molti bambini hanno la fortuna di condividere con gli animali.

Il secondo tema: “Posso dormire da te? Storie di complicità tra nonni e nipoti” invece invitava a raccontare il rapporto tra i bambini e i loro nonni, rapporti dove spesso trova spazio una simpatica complicità.

Gli autori

1) Stecco un amico per sempre di Ripalta Resse

2) Nonno-orso di Stefano Leo

3) Un regalo di Natale davvero speciale di Davide Baratto

4) Cioccolata calda, densa e cremosa di Laura Veroni

5) Six di Elena Molgora

6) Il compleanno di Harry di Alessandro Gnani

7) Nonno “G” Gambarotta di Francesca Gnemmi

8) Gabriele ed io di Fabrizio Demaria

Ingresso libero