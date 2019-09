Sassari: Multiss spa prima azienda sarda a ricevere il riconoscimento di Certiquality

Il riconoscimento da parte di Certiquality conferma il percorso intrapreso dalla società di servizi in house, nel segno della trasparenza organizzativa e della buona gestione di risorse pubbliche, rilanciando il ruolo che Multiss ambisce a ricoprire nell’ambito dell’area vasta che, partendo dalla Rete metropolitana di Sassari e dai suoi possibili sviluppi, si estende all’intero Nord Sardegna nell’ottica di una governance di più ampio respiro dei processi gestionali del patrimonio pubblico e dei servizi erogati a vantaggio della comunità.

Per celebrare l’evento, per spiegarne approfonditamente il valore che gli viene attribuito, per raccontare più dettagliatamente e attraverso i numeri il lavoro svolto da Multiss e per delineare i possibili scenari futuri, è convocata una conferenza stampa per lunedì 9 settembre alle 10:30 nella sala Angioy del palazzo della Provincia di Sassari, in piazza d’Italia.

Interverranno il commissario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, il presidente del consiglio d’amministrazione della Multiss, Luciano Mura, e il direttore generale della società con base a Predda Niedda, Antonio Spano. Sarà ospite il direttore generale di Certiquality, Cosimo Franco. Saranno invitati a partecipare tutti i sindaci e gli amministratori del territorio.