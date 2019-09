Alghero: dal 27 al 29 settembre, si terrà la competizione “Scala Piccada”

Si prepara un grande evento che coinvolgerà l’intera città e il territorio, in occasione della 58a Alghero – Scala Piccada che, dal 27 al 29 settembre, sarà round di Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e che coinciderà con i solenni festeggiamenti di San Michele Patrono della città in provincia di Sassari.

La competizione organizzata dall’Automobile Club Sassari (con la collaborazione del Team Alghero Corse, ha il contributo della Regione Sardegna Assessorato allo Sport, della Fondazione Alghero, il patrocinio del Comune di Alghero e del CONI) anche per il 2019 ha doppia titolazione, grazie al costante e crescente successo degli anni del rilancio di una gara longeva e dalla prestigiosa storia.

Sono numerose anche le realtà private che si sono unite alla squadra organizzatrice, confermando la fiducia nel potenziale promozionale dell’evento sportivo. L’arrivo in Sardegna sarà favorito dalle convenzioni stipulate con le compagnie di navigazione e con le strutture ricettive algheresi, il tutto disponibile su www.scalapiccada.it .

Numerose le iniziative che arricchiranno la tre giorni algherese, come la sfilata di auto di particolare importanza storica e sportiva lungo il tracciato di gara, prima del passaggio dei concorrenti; le stesse auto saranno esposte lungo la Rambla di Alghero, luogo di incontro e di passeggio, dove nella serata di sabato 28, le migliaia di presenti potranno ammirare anche le auto da corsa che saranno portate lungo il famoso viale a ridosso del mare e sarà offerto un aperitivo ai piloti.

Le iscrizioni continuano a confluire presso la sede dell’Automobile Club Sassari, dove si contano già diversi nomi importanti delle salite italiane. Sarà possibile inviare le adesioni fino a tutto lunedì 23 settembre.

Il coinvolgimento dell’intera città costituisce una spinta in più al nostro lavoro – afferma Giulio Pes di San Vittorio, Presidente AC Sassari -, continua a grandi passi il rilancio di una competizione radicata nel proprio territorio, come conferma la scelta della data di svolgimento compresa nella solenne festa patronale. Il gradimento dei piloti e del pubblico, se da una parte gratifica l’impegno di tutto lo staff, dall’altra aumenta la nostra responsabilità nel voler curare i particolari per favorire al massimo il piacevole svolgimento dell’evento.