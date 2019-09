Sassari: la neodiplomata all’Azuni Adriana Giara supera la selezione per pilota aereo

Lo scorso 30 luglio ha superato una selezione all’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, a Roma, unica donna fra gli aspiranti nella sua giornata di prove, per essere ammessa ai corsi per il conseguimento dei brevetti di pilota dell’aviazione civile.

A questo punto, subito dopo i test medico-attitudinali di prima classe, potrò decidere quale scuola di volo frequentare a Roma – precisa Adriana – per conseguire i titoli aeronautici professionali e le abilitazioni per il pilotaggio dei più diffusi aeromobili di linea quali gli Airbus 200 e i Boeing 737. Mi aspetta un percorso impegnativo, durante il quale dovrò sostenere quattordici esami teorici e una serie di esami pratici in un periodo massimo di due anni e mezzo.

Qualche esperienza di volo, intanto, Adriana l’ha già fatta.

Adriana non ha alcun dubbio anche sulla scelta del liceo classico per prepararsi alla sua carriera di pilota.

Ho deciso di sudiare al Liceo Azuni, e in particolare nel nuovo indirizzo logico-filosofico – spiega -, perché volevo acquisire una preparazione culturale ad ampio raggio che poi, con lo studio dei classici e l’approfondimento della matematica e della filosofia, mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità e rafforzato nelle mie scelte per il futuro. Tra l’altro, proprio l’Azuni mi ha permesso l’anno scorso di fare un tirocinio formativo presso il museo dell’aviazione di Perpignan, in Francia, con il progetto “ OIKOS Erasmus Plus”. Ora sto frequentando un corso di lingua inglese specialistico per l’indirizzo aeronautico.