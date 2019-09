Sport

Rally Terra Sarda, iscrizioni in dirittura di arrivo: c’è tempo fino al 27 settembre

Cresce l'attesa per il Rally Terra Sarda-Rally della Gallura, in programma dal 4 al 6 ottobre, organizzato dalla Porto Cervo Racing. Ci sarà tempo sino a venerdì 27 settembre per iscriversi all'ottava edizione del Rally Terra Sarda, in programma dal 4 al 6 ottobre, organizzata dalla Porto Cervo Racing.