Quartu Sant’Elena: è stato inaugurato il “Merkatino Omnia” dell’usato

Merkatino Omnia: che cosa è?

Il Merkatino Omnia fa parte dell’Associazione per la promozione sociale Omnia a.p.s., con sede a Tempio Pausania.

È un mercatino dell’usato, senza alcun prezzo fisso; il cliente sceglie ciò che vuole e, con un’offerta, porta via quello che sceglie. Si possono trovare abbigliamento per uomo, donna e bambino, borse, oggettistica varia, mobili e divani.

Come è possibile? Perché tutto ciò che si trova all’interno del Merkatino è stato donato! Avete presente quel jeans che si trova nell’armadio e non si è mai trovata l’occasione giusta di indossare? O quel divano che vuoi sostituire perché stai cambiando stile di arredamento? O quel mobile che hai deciso di cambiare? Ritiriamo tutto gratuitamente, svuotiamo cantine o appartamenti, ma tutto ciò che si dona deve essere in buone condizioni!

L’intero ricavato andrà a finanziare le attività socio-culturali del territorio e ricerchiamo collaborazioni con Associazioni esistenti nella zona di Quartu, Cagliari e hinterland.

L’Associazione Omnia a.p.s. ha come finalità la promozione sociale della persona. La nostra amministrazione è trasparente e se si condividono i nostri obiettivi è possibile tesserarsi con 10€ annuali; si entrerà a far parte dell’Associazione e delle iniziative.

A Tempio Pausania, grazie ad Omnia, sono state realizzate diverse attività per i ragazzi del CSM – Centro di Salute Mentale e per i Soci, come lezioni di equitazione, Thi-Chi, gite socio-culturali in Sardegna, concerto con Soprano e Pianoforte e tanto altro.

Ci auguriamo di promuovere attività di questo genere anche nel Cagliaritano.

Il Merkatino è gestito da volontari tra i 29 e 35 anni che si alternano durante gli orari di apertura, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, dal Lunedì al Sabato.

Contatti:

E–mail: mercatino.omnia@gmail.com

Telefono: 3409311609 – 3493395485

Facebook; Merkatino Omnia

Instagram: merkatino.omnia