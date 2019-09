Quartu Sant’Elena. ‘Guardare oltre – mille storie di bellezza’, all’ex convento weekend con gli scout

Spettacoli, tantissimi laboratori e musica coinvolgeranno i ragazzi del gruppo e non solo, in un prolungato susseguirsi di divertimento e condivisione. Dal ballo sardo ai dolci, dal ricamo alla ritrattristica e al teatro: sabato dalle 16 alle 22 e domenica dalle 9 alle 13 e poi dalle 16 alla tarda sera ci sarà modo di sbizzarirsi in attività di vario tipo e per tutti i gusti.

Si precisa che, a causa di problemi tecnici, l’evento, inizialmente previsto a Sa Dom’e Farra, avrà luogo presso l’Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 35.