Quartu Sant’Elena: dal 2 al 30 settembre, “Artigiani in mostra” in via Eligio Porcu

Tra le novità della nuova edizione, il nuovo spazio espositivo temporary store, in via Eligio Porcu 24 a Quartu Sant’Elena che sarà inaugurato lunedì 2 settembre e resterà aperto fino al prossimo 30 settembre.

Dall’11 al 15 settembre, la manifestazione raddoppia: artigiani e hobbisti esporranno le loro creazioni negli spazi lungo via Eligio Porcu. La manifestazione è stata inserita nel programma della Festa di Sant’Elena 2019, grazie alla collaborazione del Comitato Stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice.

Siamo felici di poter organizzare la nuova edizione di Artigiani in Mostra – racconta Nicola Cabras, presidente della STARTER –. Siamo partiti dalle esperienze e dalle richieste arrivate nelle passate edizioni. Con il nostro nuovo spazio vogliamo valorizzare il sapere artigiano e il saper fare come patrimonio dell’impresa. Fare rete resta uno dei punti principali della manifestazione. Crediamo nel concetto di fare impresa insieme, di mettere in rete i produttori locali che, grazie alle tante collaborazioni nate nelle precedenti edizioni, sono ora in grado di realizzare prodotti di eccellenza e di altissima qualità – conclude Cabras.

Gli artigiani

Nello spazio per creativi e maker, i visitatori troveranno le creazioni di “Kreoarte” Francesco Porro e Francesca Fiori; “Cabai” di Guido Baire; Collettivo “Bobboi Bags & More“; “Arte su carta” di Alessandra Steri; l’Associazione “La Matrioska“; “Le ceramiche” di Luca Plantas; “Anomalie” di Giorgia Lupi; “Furighedda” di Sarah Paolucci; Tessili Crabolu; “Artinoa” di Delia Sanna, “Macchillotti” di Claredda e tanti altri.

Media partner dell’evento sarà «Profilo Sociale».

L’evento verrà seguito sui canali Facebook e Instagram della STARTER @cooperativastarter.

Evento Facebook: Artigiani in mostra – Temporary Store