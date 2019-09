Poste italiane: parte da Baradili il programma di installazione di ATM Postamat nei Comuni senza uffici postali

E’ partito oggi da Baradili, il più piccolo comune della Sardegna, il programma di installazione degli ATM Postamat dedicato alle località senza ufficio postale e inserito nel programma di interventi di Poste Italiane per i Piccoli Comuni.

All’evento di presentazione e inaugurazione dello sportello automatico per il prelievo di contanti, hanno partecipato, oltre ai Dirigenti di Poste Italiane, il Sindaco Lino Zedda e molti dei circa 80 cittadini residenti.

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Dotato di anti-skimming, soluzione capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote, l’ATM Postamat può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

L’inaugurazione dell’ATM è stata anche una buona occasione per presentare al Sindaco e ai cittadini un ulteriore intervento che Poste Italiane ha voluto avviare da questa piccola realtà.

Si tratta del “portalettere a domicilio”, una nuova figura di portalettere che da oggi offrirà ai cittadini una serie di operazioni che normalmente vengono svolte presso gli uffici postali. Pertanto, oltre a consegnare corrispondenza e pacchi, durante il suo percorso il postino sarà disponibile direttamente dalle residenze dei cittadini di Baradili ad effettuare su richiesta il pagamento dei bollettini, la ricarica delle sim telefoniche e delle carte Postepay, la spedizione delle raccomandate, il ritiro della corrispondenza preaffrancata.

Diviene pertanto sempre più concreto, il programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma.

Tale programma, che in tutta la Sardegna è ancora in corso e prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi, ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente abitate; un percorso fatto di impegni reali, investimenti, nuovi servizi e opportunità concrete per la crescita economica e sociale del Paese. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Le iniziative sono coerenti con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.