La Carovana della Salute arriva a Sassari con una giornata di prevenzione

Il 14 settembre, in piazza d’Italia, sarà possibile effettuare visite, screening e controlli gratuiti, grazie ai medici e alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – Iapb Italia onlus, Avis provinciale Sassari, Croce Rossa Italiana Sassari, Pass Soccorso, Anteas Sassari, Mondial Udito, Salute Donna e Salute Uomo.

L’iniziativa sarà anticipata e presentata il 13 settembre alle ore 9 dalla tavola rotonda “Prevenzione è Benessere”, che si terrà nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari.

Secondo studi un italiano su tre vive in città e ciò può comportare seri rischi per la salute, specialmente per le persone più anziane; malattie spesso croniche quali diabete e obesità, tumori e disturbi dell’umore sono ormai all’ordine del giorno e incidono in modo determinante sulla qualità della vita.

Per cercare di ovviare a ciò, oltre a uno stile di vita più sano e regolare possibile è consigliabile sottoporsi, periodicamente, a esami di controllo che possono aiutare a preservare un buono stato di salute. Una diagnosi preventiva può infatti permettere sia l’individuazione di patologie asintomatiche sia di intervenire per tempo evitando percorsi di cura invasivi.

Ai lavori parteciperanno alcuni medici e rappresentanti delle associazioni che hanno aderito alla Carovana della Salute.

“La prevenzione è salute – dice Vanna Spanu, segretaria della Fnp Cisl di Sassari -; ne siamo convinti e riteniamo di contribuire anche con la nostra Carovana a dare un aiuto in particolare ai pensionati e a quanti hanno necessità di visite specialistiche o di consulenza medica. Pensiamo alle recenti denunce legate ad esempio alla mancanza di sangue per gli interventi operatori: sabato 14 in piazza d’Italia ci saranno gli operatori dell’Avis a disposizione dei donatori.

Ma ci sarà, tra gli altri, anche lo stand per visite senologiche, viste le difficoltà che ha la struttura pubblica a garantire alle donne un esame come la mammografia, fondamentale nella prevenzione del tumore al seno”.

Il 14 settembre, quindi, nel grande “ambulatorio” che la Fnp Cisl aprirà in piazza d’Italia, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, sarà possibile eseguire gratuitamente il controllo della vista e dell’udito, la visita senologica, la visita andrologica, lo screening per la prevenzione del diabete e la valutazione dell’osteoporosi. Sarà inoltre possibile ricevere consulenze nutrizionali, neurologiche, odontoiatriche, fisiatriche, ortopediche e geriatriche.

Le visite e i controlli, tutti gratuiti, vanno prenotati, fino ad esaurimento posti, chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, i seguenti numeri: 079/277906 – 335/1597843.