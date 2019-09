Porto Torres: accolte le contestazioni del Comune sull’asfalto. Interventi dalla prossima settimana

Cominceranno la prossima settimana gli interventi sull’asfalto danneggiato in via Sassari e Corso Vittorio Emanuele, oggetto di ripristino integrale lo scorso anno. Al termine dei lavori l’Amministrazione comunale aveva avviato un contenzioso con l’azienda esecutrice dell’appalto: era stata infatti riscontrata la presenza di discontinuità superficiali in alcuni punti della strada, con il conseguente sgretolamento del bitume. Il contenzioso ha avuto esito positivo: le aree sono state mappate e i lavori saranno a carico dell’azienda, senza ulteriori oneri per il Comune.

«Subito dopo la chiusura del cantiere abbiamo chiesto agli uffici di effettuare una verifica sul manto stradale. Alla luce dei denari investiti, circa 500mila euro per ripristinare integralmente l’asfalto in un tratto di circa due chilometri e mezzo, e dei disagi segnalati dagli automobilisti, è stato aperto il contenzioso con l’azienda, che si è concluso positivamente», sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas. Dalla prossima settimana le macchine per il rifacimento delle pavimentazioni stradali torneranno, perciò, in via Sassari per effettuare interventi integrativi e di completamento. «I lavori sono stati concordati con il Responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori. Un tecnico sarà presente sul posto per controllare la qualità del bitume che sarà posato sulla strada. Via Sassari e il Corso Vittorio Emanuele sono tratti ad alta densità di traffico: abbiamo sempre preteso che un appalto come questo, con un alto investimento di risorse pubbliche, fosse ben eseguito e siamo soddisfatti della soluzione della vertenza», aggiunge l’Assessore. Tra gli interventi previsti c’è anche il completamento della bitumazione nella rotatoria tra via Sassari e via Indipendenza. Al termine dei lavori sarà realizzata, inoltre, la segnaletica verticale non ancora tracciata, compresa quella pedonale vicina alla rotatoria. «Sempre la prossima settimana inizieranno i lavori di bitumazione in via Manno, di fronte alla Stazione Marittima, in via degli Ulivi e in via dei Ginepri. Proseguono i ripristini dei tratti interessati dalle opere della rete del gas, mentre gli interventi di emergenza sulle buche sono effettuati dalla Multiservizi in collaborazione con la Polizia Locale attraverso l’affidamento triennale alla nostra società in house», conclude Alessandro Derudas.