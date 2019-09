Oristano: dal 19 al 21 settembre aperte le iscrizioni alle ludoteche

Dal 19 settembre al 21 ottobre è possibile presentare le domande di iscrizione alle ludoteche – centri di aggregazione sociale del Comune di Oristano per l’anno educativo 2019/2020 che prenderà il via l’11 novembre.

Le domande d’iscrizione o rinnovo, per i bambini dai 3 anni, sul modello disponibile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it all’URP e all’Informacittà, si potranno presentare all’ufficio protocollo del comune o trasmettere per posta, oppure inviate per via telematica all’indirizzo mail: istituzionale@pec.comune.oristano.it

Non è consentito inoltrare più di un’istanza per lo stesso minore. Le domande d’iscrizione saranno accolte in ordine d’arrivo, secondo quanto disciplinato dal regolamento comunale disponibile sul sito istituzionale.

L’iscrizione al servizio ha carattere annuale ed è riservata, in via prioritaria, ai residenti nel Comune di Oristano. Possono accedere al Servizio anche i non residenti nel Comune di Oristano, qualora ci fosse la disponibilità di posti.

La quota di contribuzione mensile è determinata:

per i residenti, sulla base delle dichiarazioni ISEE esclusivamente per i nuclei che superano i 10 mila Euro e differenziata per fasce di reddito.

In caso di mancata dichiarazione dell’attestazione ISEE/DSU verrà applicata la quota massima.

– per non residenti nella quota massima applicabile ai residenti.