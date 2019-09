Sassari: dall’11 al 13 ottobre la IV Edizione di “Promo Autunno”

La IV edizione di “Promo Autunno” è alle porte. L’11, 12 e 13 ottobre la Fiera regionale della Sardegna ritorna negli spazi della Promocamera di Sassari con tante novità, per una manifestazione nata con l’obiettivo di stupire, e proporsi come vetrina e rilancio delle eccellenze del territorio. Madrina della manifestazione sarà la showgirl Valeria Marini, che in apertura del weekend fieristico, il venerdì mattina alle 10 taglierà il nastro inaugurale al fianco del patron della manifestazione, Claudio Rotunno, e delle autorità civili e religiose.

L’evento, organizzato da Rotunno con la sua Pubblicover Events Designer con il supporto della Camera di commercio e il patrocinio del Comune di Sassari, in questi anni ha macinato un successo dietro l’altro sia per qualità di allestimenti che per presenza di pubblico. Anche quest’anno saranno gratuiti l’ingresso e il parcheggio per i visitatori.

La copertura dei settori commerciali è pressoché totale. Saranno presenti aziende di design, arredo, agroalimentare, artigianale, industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, centri bellezza, parrucchieri, gioielli e moda, settore auto, energia, tecnologia tanto altro.

È prevista la partecipazione di circa centocinquanta imprese provenienti da tutto il territorio regionale e in parte nazionale ed estero. Già si preannuncia un sold-out nella vendita degli stand. L’invito agli imprenditori interessati è quello di contattare al più presto gli organizzatori per prenotare le ultime postazioni disponibili.

«L’intenzione è quella di dare alla fiera un livello sempre più alto. Per ciò ho richiesto personalmente la partecipazione di importanti personaggi nazionali, al fine di dare completezza al top in tutti i settori e padiglioni», ha dichiarato Rotunno nel corso della conferenza stampa di presentazione tenuta oggi a Palazzo Ducale, alla presenza dell’assessore alle Attività produttive, Nicola Lucchi, e dei rappresentanti degli enti sostenitori.

«Vogliamo che Sassari ritorni grande. Come Amministrazione crediamo che questo debba avvenire prima di tutto rafforzando le interazioni e la comunicazione tra tutte le professionalità e le realtà del territorio, culturali e produttive – ha detto Lucchi –. Nel nostro mandato, che definisco uno spazio neutro, vogliamo prima di tutto creare comunità. Sedersi per lavorare insieme a un percorso di crescita, con diverse professionalità, ciascuna con le proprie competenze tecniche. E già da subito vogliamo che si crei un tavolo operativo per lanciare un progetto ancora più operativo per l’edizione 2020 della Fiera. Che Promo Autunno diventi la primavera della città».

Gavino Sini ha richiamato l’attenzione sul valore della progettualità di Promocamera nell’ottica di Polo Fieristico, per dare impulso e nuova linfa alle aziende che abbiano voglia di investire: «Tuttavia possiamo raccoglierne davvero i frutti solo lavorando in sinergia con gli altri enti istituzionali – ha specificato il presidente della Camera di commercio del Nord-Sardegna –. Promo Autunno è in tal senso un esempio virtuoso e altamente rappresentativo, per il quale auspichiamo e siamo certi di un ulteriore successo».

È stato riconfermato l’“Allestimento vincente” costituito dai settori Silver, Gold e Platinum, affiancati dai padiglioni Wedding e Food. Quest’anno sarà rivolta una particolare attenzione alla tecnologia. Non a caso lungo il percorso saranno posizionati ben quattro maxischermi ledwall con il programma e le immagini dell’evento in presa diretta.

I padiglioni Food e Wedding accoglieranno speciali aree Events dagli allestimenti e scenografie curate nei minimi particolari. C’è grande attesa per un importante ospite come Simone Rugiati, noto chef e conduttore televisivo che vanta partecipazioni in trasmissioni come “La prova del cuoco” e “L’Isola dei famosi”. Rugiati si esibirà in singolari show cooking per la gioia e lo stupore dei presenti.

Novità del 2019, l’area Wedding Events sarà allestita come un vero e proprio set fotografico per matrimoni in cui tutte le coppie potranno diventare protagoniste. La passerella di moda sarà impreziosita dalla comparsa di vele sovrastanti e le luci offriranno un’atmosfera luxury. Confermata la presenza di due vere icone del mondo della moda, gli stilisti Italo e Pietrangelo Petrelli con il loro testimonial modello Gianluca Di Sotto, quindi Massimo Longi e Veny Infantino, che proporranno un interessante corso per “Il matrimonio perfetto delle giovani coppie”.

Racconteranno la loro visione dell’abito da cerimonia alle spose scelte per l’occasione. Non mancheranno fotografi professionisti che illustreranno i dettagli e i segreti delle foto per matrimonio, e abili fioristi che esporranno le confezioni più intriganti.

Il settore Gold sarà piuttosto ricco di eventi, anche per quanto riguarda convegni su sostenibilità, ambiente e auto elettriche. Altri temi d’interesse dedicati alle aziende saranno il credito d’imposta, e quindi un incontro sull’outdoor con Giulio Barbieri, imprenditore numero uno in Italia per la fabbricazione di strutture e coperture per esterni. Nel venerdì d’apertura, lo squadrone della Dinamo e l’allenatore Pozzecco faranno la conferenza stampa del pre-partita direttamente in fiera, dove saranno allestiti appositi spazi nel settore Gold. L’Atp metterà a disposizione un servizio navetta gratuito dal centro città fino a Predda Niedda.

La fiera Promo Autunno è sostenuta da partner storici come Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Azienda speciale Promocamera, Banco di Sardegna, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro-nord Sardegna, Dinamo Banco di Sardegna, Gruppo Unione Sarda e Videolina-Radiolina, Atp di Sassari, Federalberghi e Confcommercio.