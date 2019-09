Onde e divertimento, a Buggerru arriva il Didobeach Surf Day

Nel bellissimo litorale di San Nicolò, perla naturale e selvaggia del Sulcis-Iglesiente, sta arrivando la terza edizione del Didobeach Surf Day. Sarà una manifestazione non agonistica che ha un unico obiettivo: promuovere il surf da onda e dimostrare ancora una volta che con lo sport si può fare rete e si possono coinvolgere tante persone, anche se il calendario segnala che l’autunno è già iniziato.

Ecco quindi che arriva la terza edizione di questa manifestazione organizzata dallo stabilimento Didobeach, con il patrocinio del Comune di Buggerru e di tante aziende. La lunga spiaggia di San Nicolò è da sempre uno dei luoghi preferiti da tantissimi surfisti di tutta Italia. Le sue onde potenti e soprattutto il numero elevato di mareggiate ne fanno una location ideale per allenamenti, gare e manifestazioni. In acqua, in un evento totalmente promozionale, ci saranno ragazzi, uomini e donne, con gli juniores divisi per fasce di età (under 18, under 16 e under 14). Il Didobeach Surf Day è organizzato come tutti gli eventi surfistici in Italia: il waiting period (il periodo in cui si attende la mareggiata) parte il 25 settembre e si concluderà il 22 ottobre. All’interno di questa finestra di tempo gli organizzatori verificheranno costantemente le previsioni e appena individueranno la mareggiata giusta chiameranno a raccolta gli atleti.

L’evento si terrà durante uno o due giorni, in base alle condizioni del mare. Per stuzzicare la voglia di una sana competizione sportiva gli organizzatori divideranno i partecipanti in base alle categorie, in modo da permettere loro di contendersi equamente le onde. La giuria di esperti farà il resto, valuterà la qualità delle surfate e infine individuerà i vincitori. In palio c’è un montepremi di 600 euro e vari gadget e premi offerti dagli sponsor.

«Siamo orgogliosi di aver portato per la terza volta questa manifestazione qua nella nostra spiaggia – commenta Davide Murtas, organizzatore e gestore del Didobeach – si tratta di un evento ormai atteso da centinaia di surfisti sardi e non. Il litorale di Buggerru attrae tutti gli sport legati al mare grazie soprattutto alla grande frequenza di vento e onde. Ci teniamo a portare avanti la cultura di questo sport qui in Sardegna anche per le nuove generazioni e non vediamo l’ora di accogliere atleti e pubblico».

Per iscriversi all’evento, gli atleti dovranno inviare una mail a davidemurtas78@hotmail.com indicando i propri dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e un recapito telefonico), il club di appartenenza e il numero di tessera Surfing Fisw, allegando il certificato medico di sana e robusta costituzione. Gli atleti dovranno inoltre indicare la categoria nella quale intendono partecipare. Il costo è di 25 euro per chi è già tesserato Surfing Fisw, il pranzo è offerto dal Didobeach. Per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni meteo e lo status della gara si può seguire la pagina ufficiale dell’evento su Facebook Didobeachsurf.