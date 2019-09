Maran:”Partita difficile contro il Napoli, ma loro devono temerci”

Domani sera il Cagliari affronterà al San Paolo il Napoli di Carlo Ancelotti. Una partita non semplice, ma la squadra rossoblù non vuole partire sconfitta prima del tempo.

Questa mattina alle ore 12:30 si è svolta come di consueto la conferenza della vigilia di Rolando Maran. Il mister definisce la partita di domani una grande opportunità

“L’anno scorso siamo andati vicini ad ottenere un grande risultato. Dovremo avere lo stesso coraggio di andarci a giocare la partita. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti da sviluppare nella misura in cui avremo la personalità di farlo. Le assenze? Una squadra è formata da più componenti nei quali riporre la massima fiducia”.

Il Cagliari al San Paolo scenderà in campo per affrontare a viso aperto l’avversario, cercando anche di impensierire gli undici di Ancelotti

“Se concentrassimo l’attenzione su un singolo giocatore del Napoli, commetteremmo un grosso errore. I partenopei sono una squadra costituita da elementi tutti fortissimi e in possesso di tante alternative: hanno tecnica, rapidità, forza fisica. Ti fanno correre, dandoti molte linee di passaggio da occupare. Noi dovremo fare in modo che anche loro si preoccupino di noi quando avremo il possesso del pallone”.

Ancora qualche perplessità sulla formazione. Convocato Cigarini, recuperato in extremis, out ancora Nainggolan

“Quando ci sono partite così ravvicinate, devo fare le mie valutazioni e scegliere all’ultimo. Alcuni giocatori, come Cigarini, che ha partecipato all’allenamento ed è convocato, sono più affaticati; altri non hanno recuperato al meglio. Per quanto riguarda il modulo, i numeri contano relativamente. Sarà importante farci trovare pronti a cambiare pelle in base ai momenti della partita”.

Il mister ha anche parlato del match in casa contro il Genoa, terminato con il punteggio di 3 a 1 per i sardi

“L’aspetto principale della nostra crescita passa attraverso la mentalità e la voglia di non abbattersi mai. È una peculiarità che dobbiamo nutrire tutti i giorni. Col Genoa il gol di Kouamé poteva pesare tanto, invece c’è stata subito una bella reazione, condotta con logica. L’azione del 2-1 è stata costruita dalle retrovie, con scarico di palla sull’esterno, tre giocatori ad attaccare l’area sul cross ed altri a rimorchio”.

Il segreto di un buon Cagliari? Non cambiare mai

“Dobbiamo avere la capacità di mettere il lavoro davanti a tutto e mostrare equilibrio perché è quello che ti mette in condizione di sentirti più forte. Il nostro modo di interpretare le partite deve rimanere lo stesso, proiettato a migliorarci e renderci più forti. Se modificassimo gli allenamenti e il nostro modo di scendere in campo in funzione dei risultati, sarebbe una prima sconfitta”.

I convocati

Portieri: Aresti, Olsen, Rafael;

Difensori: Pinna, Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone.