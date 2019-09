Oliena. Autunno in Barbagia: 14 – 15 settembre 2019

Autunno in Barbagia a Oliena il 14 e 15 settembre 2019. La celebre ospitalità degli abitanti di Oliena ha reso il comune barbaricinouno uno dei luoghi più apprezzati dai viaggiatori alla ricerca delle affascinanti aree archeologiche, dell’artigianato e del folklore sardo.

Oliena apre le sue porte per una nuova edizione di Autunno in Barbagia, gli abitanti vi faranno gustare i prodotti della gastronomia tipica, vi conquisteranno con le loro opere artigianali e vi stupiranno con le loro usanze, imperdibile è il rito dell’antico matrimonio olianese. In questo centro della Barbagia è l’ospitalità dei suoi abitanti a primeggiare.

Sas carrelas si rianimano e rivivono dei saperi e dei lavori del passato: massajas e massajos, pastores e mastros intenti nelle antiche arti. Lungo le vie di Oliena anche mostre, convegni, laboratori e musica.

Scopri il programma di Autunno in Barbagia a Oliena