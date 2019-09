Musica italiana nel mondo: Marco Lo Russo torna in Corea del Sud

Dal 22 al 28 novembre 2019, infatti, il Maestro Lo Russo sarà nuovamente in Corea del Sud, per esibirsi come fisarmonicista solista con l’orchestra giovanile Seul Viola Ensemble, in una serie di concerti che spazieranno dalla musica classica a composizioni originali, colonne sonore, world music e jazz. Per l’occasione, gli arrangiamenti musicali per orchestra d’archi, sono stati curati dallo stesso Marco Lo Russo.

Tra gli eventi più attesi, il 25 settembre all’Iksan Art Center, il 26 settembre al Mapo Art Center e il 27 settembre nella Ceramic Palace Hall a Seoul.

Grazie all’iniziativa della Regione Marche, su progetto di Music Marche Accordions e con il patrocinio del Comune di Castelfidardo in provincia di Ancona, Marco Lo Russo è già stato protagonista di una mission di divulgazione della fisarmonica in Corea, nel novembre 2018, in qualità di endorsen dell’azienda produttrice di fisarmoniche Armando Bugari.

Il Maestro Lo Russo, già fisarmonicista del Premio Oscar Nicola Piovani, compositore della colonna sonora del film “La Vita è Bella” di e con Roberto Benigni, è onorato di rappresentare l’Italia ed in questa occasione in Corea, in particolare, di coinvolgere giovani artisti grazie all’organizzazione curata da BravoComm.

Il Made in Italy concept di Marco Lo Russo, che ha già debuttato negli anni a Cuba, in numerosissime capitali Europee, nonché in USA, Canada, Messico, Africa, è la conferma che l’italianità nel mondo resta sempre molto apprezzata.

La musica fa bene e può far del bene!

Video

Marco Lo Russo video presentazione: https://youtu.be/5XR7CbxE_6s

Marco Lo Russo video messaggio: https://youtu.be/GjsYqLW4INo

Made in Italy in Korea Novembre 2018: https://youtu.be/wjRxWtbUzvA

