Milano: i profumi di “Campagna Amica Sardegna” alla sfilata di Antonio Marras

Il pane carasau, prodotto dal campo al forno, da Salude e trigu di Ploaghe, il formaggio pecorino arrivato direttamente dai fratelli Saba di Sassari e l’uva appena raccolta dall’azienda di Michele Pinna di Sorso. Mentre la tartare di agnello IGP di Sardegna è garantito dal Consorzio di tutela.

I produttori di cibo di qualità ha porte spalancate ovunque, non ha confini né territoriali né sociali– afferma il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba -. Il cibo è economia, salute, cultura, arte. Campagna Amica ha il merito di diffondere la cultura della filiera corta, del rapporto diretto e del dialogo tra produttore e consumatore. È sinonimo di trasparenza, storia, cultura, narrazione. Per questo siamo presenti sul veliero dell’Amerigo Vespucci, al concerto di Jovanotti e alla sfilata di moda di Antonio Marras, cosi come in tantissime altre occasioni.