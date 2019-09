Mercato Immobiliare

Matera: i celebri “Sassi” attirano sempre più investitori

Nella prima parte del 2019, il mattone a Matera segnala una leggera diminuzione dei prezzi che ha interessato, in modo particolare, le zone periferiche della cittadina, dove il mercato immobiliare si sta sviluppando con numerose nuove costruzioni. Parliamo di quartieri a nord, sorti negli anni ’90, e dove attualmente si stanno edificando numerose palazzine. I prezzi dell’usato si aggirano intorno a 1.700-2.000 € al mq mentre il nuovo oscilla sui 2.200 € al mq. L’abbondante offerta del nuovo sta calmierando i prezzi dell’usato. Meno quotata la zona Sud della città dove, per un buon usato, si spendono 1.500 € al mq, il minor prezzo è giustificato dalla bassa presenza di servizi. E infatti i prezzi sono in contrazione.