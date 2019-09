Lutti

Lutto nel mondo del calcio: muore a soli 29 anni il figlio di Cafù

All’improvviso è caduto in campo: arresto cardiaco. Ancora una tragedia sconvolge il mondo del calcio, questa volta in Brasile. Danilo, 29enne figlio dell'ex stella del calcio brasiliano Cafù, è morto mercoledì sera nella regione di Sao Paolo durante una partita di calcio, nonostante i lunghi tentativi per rianimarlo prima in campo poi all’ospedale, dove era stato trasportato d'urgenza.