Formazione

Lanusei: promosso un corso di formazione per i proprietari di cani

"Patentino - Uno strumento per conoscere, capire e vivere meglio con il proprio cane - Percorso formativo per proprietario di cani, in conformità al DM 26-11-2009" è il titolo del corso promosso dal Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ATS – ASSL Lanusei, diretto dal Dottor Virgilio Congiu, in collaborazione con il Comune di Lanusei e l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro.