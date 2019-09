La grande festa delle Vele Storiche Viareggio, in Versilia si celebra il 15° raduno delle barche d’epoca

VELE STORICHE VIAREGGIO, 15 ANNI DI SUCCESSI

Dal 17 al 20 ottobre le Vele Storiche Viareggio ed il Club Nautico Versilia celebreranno presso la città toscana l’importante traguardo del 15° raduno-regata annuale. La manifestazione, organizzata in sinergia tra i due sodalizi, ospiterà i partecipanti nella prestigiosa sede sociale, le sue strutture di accoglienza e le imbarcazioni nelle banchine prospicenti. Previsto l’arrivo di oltre 50 barche d’epoca e classiche, lo svolgimento di tre regate (da venerdì a domenica), la grande cena equipaggi del sabato sera presso il cantiere navale Del Carlo, un’esposizione di modelli in scala di barche d’epoca (ogni armatore è invitato ad esporre il proprio), la mostra della pittrice acquerellista Emanuela Tenti e del fotografo Marco Trainotti, le visite ai cantieri di restauro. Sponsor dell’evento Mediterranean Yacht Maintenance di Antonio Farigu, specializzata nell’assistenza, manutenzione e revisione di motori marini in tutto il Mediterraneo, il Cantiere Navale Del Carlo di Viareggio, maestri nel restauro di scafi d’epoca, Azimut Wealth Management, Luxury Charter Portofino, Picchiani & Barlacchi, Europromo, Manifattura 4 EFFE, Tera, Frisbi Energia, Navigo, Vitasnella e Cantine Castelli del Grevepesa fornitori dell’acqua e del vino per la cena, Rose Barni, Consorzio Del Prosciutto Toscano, Pasta Masseria Canestrello, Caffè New York, Mikila, Yacht Broker, Perini Navi, Punto Nave, Formulamare, Bertacca, Marine Store. Il XV raduno Vele Storiche Viareggio è patrocinato dalla FIV, Federazione Italiana Vela, e dall’AIVE, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca responsabile della stazzatura delle imbarcazioni e delle classifiche per coloro che avranno scelto di regatare col certificato di stazza CIM.

Considerata la disponibilità degli ormeggi in banchina, le iscrizioni che perverranno dopo il 4 ottobre verranno accettate con riserva e con un sovraprezzo di 50 euro a barca.

LA CLASSE 5.50 STAZZA INTERNAZIONALE COMPIE 70 ANNI

Al raduno è prevista la partecipazione di alcune imbarcazioni della classe 5.50 Metri S.I. (Stazza Internazionale), che si sfideranno su un campo di regata a loro riservato. Questa ex classe olimpica per cinque edizioni, composta da barche lunghe 9,50 metri condotte da tre membri di equipaggio, nel 2019 festeggia 70 anni da quando è stata costituita. Si calcola che a partire dal 1949 nel mondo siano stati costruiti circa 800 scafi, oggi suddivisi nelle categorie Classici, Evoluzione e Moderni. L’attuale presidente della classe italiana è il Conte romano Fabrizio Cavazza, armatore di Volpina del 1960.

LA RINATA “COPPA TIRRENIA II”

Come nelle passate edizioni il raduno viene dedicato ad una imbarcazione dell’associazione e quest’anno è la volta di Tirrenia II del 1914, il ketch aurico inglese lungo 18,54 metri tornato ufficialmente in mare lo scorso 8 giugno dopo un restauro durato circa 3 anni compiuto dal cantiere Del Carlo. Ad essa è anche associato un trofeo, assegnato annualmente fino al 1939, a quell’imbarcazione che avesse compiuto la più lunga crociera in Mediterraneo. Dopo 80 anni la Coppa verrà riassegnata alla barca che nell’anno in corso abbia effettuato e documentato la più interessante navigazione d’altura, valorizzando l’aspetto crocieristico indipendentemente dalle miglia percorse. Ai fini dell’assegnazione, un’apposita commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni barca riguardo rotte, soste e distanze coperte in mare nel periodo antecedente il raduno Vele Storiche Viareggio.

LA TUA BARCA ARRIVA DA SUD? FAI TAPPA AL PORTO DI PISA

In seguito a una collaborazione instaurata tra il Porto di Pisa e Associazione Vele Storiche Viareggio, dal 14 al 27 ottobre 2019 per le imbarcazioni partecipanti al XV raduno l’ormeggio presso il Porto di Pisa avrà un costo giornaliero pari a 15 € (imbarcazioni fino a 12 mt.), 20 € (da 13 a 18 mt.) e 30 € (superiori a 18 mt.). Per i soci dell’Associazione Vele Storiche Viareggio il Porto di Pisa applicherà uno sconto del 30% sui transiti e del 10% sui contratti stagionali e annuali. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Direzione: segreteria@portodipisa.it – Tel. +39 050-36142

COME IMBARCARSI SUI VELIERI PER SEGUIRE LE REGATE

Chi non parteciperà con la propria barca d’epoca (varo antecedente al 1950), classica (varo tra il 1950 e il 1975), storica o di linee tradizionali (varo dopo il 1975) potrà chiedere di imbarcarsi su alcune delle barche messe a disposizione per seguire le regate in mare. Tra queste i velieri Pandora, Nellie, il ketch Armelea e il motoryacht classico Ramona. Inoltrare la richiesta direttamente al sito dell’associazione collegandosi al link https://velestoricheviareggio.org/benvenuti-a-bordo/.

LO SPIRITO DELLA GOLETTA AMERICA

Tra le iniziative collaterali organizzate in occasione del XV Raduno Vele Storiche Viareggio anche un’esposizione dedicata ad America, l’iconica goletta che nel 1851 ha dato il nome al trofeo sportivo più antico del mondo, l’America’s Cup di vela. Lo scafo originale, costruito dal cantiere William H. Brown di Manhattan, andò distrutto nei primi anni Quaranta. Oggi invece la replica del gaff schooner più famoso del mondo, varato negli USA nel 1967, si trova in restauro proprio a Viareggio. Questa fedele riproduzione, lunga circa 40 metri e realizzata in pino dell’Oregon e quercia, tornerà presto a navigare rievocando pagine leggendarie della storia di questo sport. In occasione del raduno verrà esposto il tender di America, costruito anch’esso in legno nel 1967, che a lavori completati tornerà a bordo della goletta.