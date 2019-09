Codrongianos: il 28 settembre, la seconda giornata del festival “Liquida”

Basilica di Saccargia che domani, sabato 28 settembre, ospiterà la seconda giornata del festival “Liquida” – sul palco Serena Marchi, Flavia Perina e Luca Telese con il concerto dei Siki, degna conclusione in musica d’una grande giornata di parole – evento all’esordio sull’Isola ma già capace di catturare attenzione, conquistare spazi e portare in Sardegna autorevoli ospiti capaci di farsi leggere e ascoltare fra giornali, trasmissioni televisive e radiofoniche, siti internet e pubblicazioni letterarie.

La convinta volontà del Comune di Codrongianos ha reso possibile il tutto, la collaborazione con Lìberos e l’Agenzia Altrove di Luca Zoccheddu ha trasformato gli appunti in appuntamenti di livello, con il prezioso contributo concesso all’iniziativa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna a completare un quadro già denso di significati e comunque in evoluzione.

In evoluzione, come l’indagine che il festival si propone di affrontare e stimolare puntando a raccontare il giornalismo in maniera diversa e innovativa, partendo da una produzione letteraria da inquadrare in un contesto fatto ormai essenzialmente di notizie liquide.

Liquida: il programma della seconda giornata

Tornando al programma di domani, sabato 28 settembre 2019: si comincia alle ore 18 con “Pink Tank. Donne al Potere, Potere alle Donne“. Adriano Porqueddu dialoga con la giornalista e scrittrice Serena Marchi e con il sindaco di Fonni Daniela Falconi sul tema delle donne, sul ruolo delle donne e sugli equilibri che lo governano fra quotidianità, lavoro e società.

Al femminile anche il secondo incontro in programma alle 19: sul palco la giornalista ed ex parlamentare Flavia Perina, elemento di discussione “L’Altra Narrazione: il giornalismo delle donne“, analizzato e scomposto in una chiacchierata assieme ad Andrea Tramonte.

Alle ore 20 sarà Luca Telese – accompagnato da Marcello Cocco – a guidare invece il pubblico di Saccargia lungo un viaggio “Dagli anni di piombo alla terza Repubblica, breve storia dell’odio in Italia“, voce esperta con ampio sguardo sulla realtà, anche la più cruda e fastidiosa.

Gran finale con il live dei Siki, che racconteranno in musica il loro nuovo e intenso disco “Nave Madre“.