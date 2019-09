Innovazione digitale: una startup di Cagliari a Digithon 2019

L’evento ospita oltre 350 giovani imprenditori digitali provenienti da tutta Italia e 4 giorni di eventi, incontri e dibattiti, con esperti e ospiti prestigiosi del mondo delle istituzioni, cultura, imprese e informazione, che si confronteranno sui temi legati a digitale e innovazione.

Cuore della manifestazione Digithon 2019 la startup competition

Ogni team avrà 5 minuti a disposizione per il pitch di presentazione della idea di business e risponderà alle domande degli analisti e degli investitori per aggiudicarsi l’ambito trofeo DigithON 2019, che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro di Confindustria Bari e BAT e altri 7 premi tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

