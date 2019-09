Cagliari. “Officin&Ideali. Residenze in transito” chiama a raccolta gli artisti under 35

“Dar forma e risalto ai talenti attraverso le arti visive, performative e multimediali per sviluppare il dialogo interculturale e intergenerazionale”. Con il patrocinio del Comune, è questo l’obiettivo di “Officin&Ideali. Residenze in transito”, “Ang In radio Sardegna” e “Kelenya”, tre progetti dell’associazione Carovana SMI.